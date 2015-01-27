Сделать перелинковку с одного сайта на другой

Изменить внешний вид "мои заказы" в отображении для зарегистрированных покупателе в готовом сайте python + django. "Разукрасить" статусы заказов, сделать отображаемыми содержимое заказов. Все это уже реализовано в админке менеджеров, надо сделать и у покупателей Сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать пере адресацию при входе с одного сайта на другой. При этом сайты на разных серверах, но на одной платформе webasyst.
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