Доработки на Вордпресс

Необходимые изменения:

1. Сейчас в постах возможна вставка только одной галереи. То ест вставить можно несколько, но тогда они не стилизованые никак. А в самой теме есть формат записи «Галерея», при котором в любом месте вставляется одна галерея и она является основной. Вставить две галереи в таком формате поста не получается…

2. Сделать подпись над социальными кнопками в шапке: «Следите за новостями в социальных сетях» - красиво дизайнерски вписать

3. На страницу одного поста добавить внизу кнопки лайков социальных сетей (вместо нынешнего блока «поделиться».

4. Правую колонку сайта, необходимо поднять выше, а слайдер (он есть на главной) сузить. Т.е. в итоге, слайдер должен получиться шириной равной основной колонке контента, а правый сайдбар должен начинаться прямо под шапкой.

5. Сейчас, при загрузке фотографий для постов, создаются копии этих фоток для различных мест использования (слайдер, большая превью, маленькая превью и т.д.) Бывает так, что фотографии вырезаются разного размера, какие-то выше, какие-то ниже, что портит всю картину (особенно, в слайдере на главной). Необходимо настроить скрипт так, чтобы он выдавал фотографии одинаковой длины и ширины.

6. Сейчас на главной (и в категориях) идут одна за другой новости, с превьюшкой. Под заголовком новостей идут данные: автор, дата, кол-во комментариев.

Необходимо немного изменить вывод этого блока.

Картинку, заголовок и краткий текст оставляем. А вот блок с данными переносим вниз.

Оставляем только кол-во комментариев и кол-во просмотров (автора убираем, а дату переносим в другое место – см.далее). Количество посмотров с иконкой «глазика», комменты – с соответствующей, подходящей)

По поводу даты: необходимо ее как-то стизиловать красиво (нужно глянуть варианты) и вынести слева от каждой превьюшки новости (на новостных сайтах так часто делается).

7. В правом сайдбаре есть блок «Лента новостей», он первый в сайдбаре сверху. Там также некрасиво смотрится дата. Необходимо дату также вынести влево от самой превьюшки (яркий пример – zaxid.net – там слева лента новостей с датой слева), и добавить те же значки просмотров и комментариев.