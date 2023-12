Настроить скрипт, чтобы почта отправлялась через smtp

Необходимо настроить переадресацию с форума PHPBB2 на Xenforo согласно правилам "/forumX.html" redirect to "/index.php/forums/X/" "/topicX.html" redirect to "/index.php/threads/X/" "/topicX#XX" redirect to "/index.php/posts/XX/". Исходные адреса нестандартные, т.к. на форуме phpbb2 установлен мод Search Engines Friendly Board (во вложении), который ...