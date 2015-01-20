Нужно установить компонент CSVI на joomla 2.5.17 и virtuemat 1.2.0. Так, чтобы работал и импортировал товар. Или что-то, чтобы импортировать товар массово, а не вносить по одному руками. Помогите.
Скипрт для изменения параметров объектов PHP + JS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать возможность вносить изменения на сайте любому пользователю (даже Гостю), естественно после модерации его правок. Вообщем чтоы сайт могли наполнять люди как Википедию. Пример страницы - Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы http://hram-ua.com/places/1008955-vladimir-volynskij-kafedralnyj-sobor-uspeniya-presvyatoj-bogorodicy/
Как вариант, подключить скрипт jquery.jeditable и все изменения отправлять в таблицу БД для внесенных изменений. На странице администирования (для модератора) сделать скрипт, который позволит просматривать все изменения и одобрять либо отклонять их.
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