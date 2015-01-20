Скипрт для изменения параметров объектов PHP + JS

Сделать возможность вносить изменения на сайте любому пользователю (даже Гостю), естественно после модерации его правок. Вообщем чтоы сайт могли наполнять люди как Википедию. Пример страницы - Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы http://hram-ua.com/places/1008955-vladimir-volynskij-kafedralnyj-sobor-uspeniya-presvyatoj-bogorodicy/

Как вариант, подключить скрипт jquery.jeditable и все изменения отправлять в таблицу БД для внесенных изменений. На странице администирования (для модератора) сделать скрипт, который позволит просматривать все изменения и одобрять либо отклонять их.