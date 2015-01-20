Скипрт для изменения параметров объектов PHP + JS

$15
Веб-программированиеЗакрытнет заявок128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать возможность вносить изменения на сайте любому пользователю (даже Гостю), естественно после модерации его правок. Вообщем чтоы сайт могли наполнять люди как Википедию. Пример страницы - Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы http://hram-ua.com/places/1008955-vladimir-volynskij-kafedralnyj-sobor-uspeniya-presvyatoj-bogorodicy/

Как вариант, подключить скрипт jquery.jeditable и все изменения отправлять в таблицу БД для внесенных изменений. На странице администирования (для модератора) сделать скрипт, который позволит просматривать все изменения и одобрять либо отклонять их.

PHP
9 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад