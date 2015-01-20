Конструктор

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Нужен похожий конструктор на PHP + внедрение в готовый сайт: http://makedoor.ru/constructor

Фунционально есть небольшие отличия - используются несколько баз для дверей + на базе конструктора можно создавать модели (администратор сайта может создавать средствами конструктора готовые модели, которые можно также дополнять/изменять).

Макет конструктора в PSD.

9 лет назад
carajo
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад