Нужно установить компонент CSVI на joomla 2.5.17 и virtuemat 1.2.0. Так, чтобы работал и импортировал товар. Или что-то, чтобы импортировать товар массово, а не вносить по одному руками. Помогите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен похожий конструктор на PHP + внедрение в готовый сайт: http://makedoor.ru/constructor
Фунционально есть небольшие отличия - используются несколько баз для дверей + на базе конструктора можно создавать модели (администратор сайта может создавать средствами конструктора готовые модели, которые можно также дополнять/изменять).
Макет конструктора в PSD.
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