Доработка сайта на Joomla 2.5

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть гостевая книга http://ferrum-body.ru/gostevaya-kniga. Нужно запихнуть похожую форму в статью по месту. Все шаблоны есть, необходимо добавить новые поля и наладить связь, чтобы все выводилось и результаты отправлялись на почту. С CMS Wordpress.