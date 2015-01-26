Доработка сайта на Joomla 2.5

$15
Веб-программированиеЗавершен3 заявки172 просмотра
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Доработать сайт на Joomla 2.5 Достопримечательности мира http://wikisight.com/

Работа с шаблоном Joomla 2.5 (нужно знание JS)

Сделать возможность ссылаться на нужную вкладку

Исправить проблему верстки для страницы с параметрами -

Футер растянуть на всю ширину

Добавить скрипт Panoramio на вкладке Фото

Работа с движком

Настроить поиск, сейчас нет результатов поиска

На вкладке Развернуть - добавить список достопримечательностей

Исправить верстку значков

Добавить разные значки

добавить города мира (список предоставлю)

Joomla
9 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
Lakie
Юрий 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$60
2 дня
Юрий отлично справился с представленным ТЗ. Кроме того, навел порядок на сайте и в скриптах. Рекомендую к сотрудничеству!
Дмитрий - идеальный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Спасибо, за предоставленный проект. P.S. Сотрудничеством остался доволен.
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