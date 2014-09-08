Нужно установить компонент CSVI на joomla 2.5.17 и virtuemat 1.2.0. Так, чтобы работал и импортировал товар. Или что-то, чтобы импортировать товар массово, а не вносить по одному руками. Помогите.
PHP доработать код кластеризации меток значков на карте
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На сайте Достопримечательности мира http://wikisight.com/ (Самое интересное в мире) выводятся маркеры на карте. Их очень много, поэтому браузер тормозит, поскольку пытается их объединить в группы (желтые и синие кружочки на стороне браузера). Нужно сделать то же самое на стороне сервера. Код кластеризации PHP уже есть и вроде работает правильно, но нужно с ним разобраться и внедрить на сервер. 1/3 часть кода привожу ниже, чтобы программисту было видно, что код достаточно простой. Осталось его внедрить на сервер.
function.php 08.09.2014
1
2 $file = file_get_contents('json.txt');
3
4 $r = gps_arr_clusterization($file);
5
6 var_dump($r);
7
8 function gps_arr_clusterization($data, $radius = 20)
9 {
10 // Переводим в массив
11 $data = json_decode($data, true);
12
13 // Если json неверен либо нет данных - прекращаем работу функции
14 if(empty($data)) return false;
15
16 $newArray = array(); // Новый массив для отсортированного результата
17 $itemId = array(); // Идентификатор блоков
18
19 // Обходим массив с блоками данных(точки)
20
21 foreach($data['Item'] as $item)
22 {
23 /*
24 1. Обходим уже отсортированные данные и сравниваем, подходят ли
данные точки к существующей группе точек(какой либо).
25 2. Сравниваются градусы, а не киллометры. Нужен преобразователь.
26 3. Алгоритм такой:
27 если высота данной точки отличается от минимально существующей в
группе высоты не больше чем переменная $radius(в обе стороны. Меньше и
больше),
28 И ширина(так же), то добавляем в группу. Иначе создается новая
группа.
29
30 В результате этой обработки мы получаем квадрат(вместо радиуса,
т.е. круга. Так же нужно подправить).
31 Визуально понятно если на зошите поставить точку и от нее в каждый
угол отсчитать например 2 клетки.
32
33 А теперь описание переменных в цикле:
34
35 $item - координаты блока который мы сортируем. Т.е. это те данные
которые надо обработать
36 $claster - содержиться вся информация о группе точек которые уже
отформатированы. Включительно координаты minE и minN
37 которые значат наименьшие координаты в группе точек. Т.е. чтобы в
эту группу добавился новый блок, его точни должны быть в границе
38 с этими координатами. Детали как сравнивается описаны выше.
39 */
40
41 foreach($newArray as $key => $claster)
42 {
43 if(($item['E'] =
$claster['minE'] - $radius) and ($item['N']
$radius and $item['N'] >= $claster['minN'] - $radius))
44 {
45 // Ура, проверка прошла. Заполняем переменную ключем найденой
группы блоков(координат) для добавления в эту группу
46
47 $clasterKey = $key;
48 }
49 }
50
51 // Если группа найдена, то добавляем в нее
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