Создать сервис отслеживающий пришедших пользователей (Яндекс, VK API)

Требуется сервис, взаимодействующий с VK API / Odnoklassniki / Яндекс.

Суть заключается в том, чтобы видеть с какого запроса зашел пользователь Яндеса, его интересы (в общем данные из открытого доступа), автоматически соединяться с VK API для выяснения его анкеты (открытые данные, без ФИО, только id и пара параметров) и далее показывать эти данные в админке.

Более подробное ТЗ - по запросу.

Оплата почасовая или за весь проект.

Язык исполнения не имеет значения, главное - ваши умения работать с highload, bigdata проектами. Обязательны примеры работ, уровень знания языка не ниже Middle/Senior.

Пишите стоимость вашей работы в час.