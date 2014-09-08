Необходим сайт по мониторингу букмекерских контор. Сбор необходимой информации с сайтов контор и возможность фильтрации.
Создать сервис отслеживающий пришедших пользователей (Яндекс, VK API)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сервис, взаимодействующий с VK API / Odnoklassniki / Яндекс.
Суть заключается в том, чтобы видеть с какого запроса зашел пользователь Яндеса, его интересы (в общем данные из открытого доступа), автоматически соединяться с VK API для выяснения его анкеты (открытые данные, без ФИО, только id и пара параметров) и далее показывать эти данные в админке.
Более подробное ТЗ - по запросу.
Оплата почасовая или за весь проект.
Язык исполнения не имеет значения, главное - ваши умения работать с highload, bigdata проектами. Обязательны примеры работ, уровень знания языка не ниже Middle/Senior.
Пишите стоимость вашей работы в час.
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