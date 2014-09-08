Интерактивная карта для игры

Необходим сайт по мониторингу букмекерских контор. Сбор необходимой информации с сайтов контор и возможность фильтрации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать интерактивную карту для игры h1z1. Вот пример: http://h1z1atlas.com/ и вот еще http://mica.io/H1Z1/map.html
Можно даже украсть у них и переделать :D
Нужно всего 2 функции: поиск своего местоположения по координатам X и Z, увеличение/уменьшение карты
Пишите сразу цену сколько будет стоить
P.S
Вот сделал макет https://pp.vk.me/c624116/v624116984/18356/ANj7BWTxJqg.jpg
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