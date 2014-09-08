Интерактивная карта для игры

Нужно сделать интерактивную карту для игры h1z1. Вот пример: http://h1z1atlas.com/ и вот еще http://mica.io/H1Z1/map.html

Можно даже украсть у них и переделать :D

Нужно всего 2 функции: поиск своего местоположения по координатам X и Z, увеличение/уменьшение карты

Пишите сразу цену сколько будет стоить

P.S

Вот сделал макет https://pp.vk.me/c624116/v624116984/18356/ANj7BWTxJqg.jpg