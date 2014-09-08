Модуль, скрипт для DLE

Нужно сделать вывод на всех страницах сайта в определенном блоке фото из папки на сервере. Например, в папке будет лежать 10 фотографий. 1 фото висит на сайте 2 суток, после чего ее сменяет следующее фото. Процесс должен быть автоматическим. Очень желательно, чтобы эту функцию можно было при необходимости выкл и вкл.

Для оперативной связи стучите в скайп.