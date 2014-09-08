Плагин или надстройка для вордпресс

Необходим сайт по мониторингу букмекерских контор. Сбор необходимой информации с сайтов контор и возможность фильтрации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать, чтобы под каждым видео на сайте отображался блок подписки на youtube канал.
Как здесь реализовано - http://9gag.tv/p/a5bWnn/this-kid-just-has-his-freaking-mind-blown (скрин - http://awesomescreenshot.com/0c348flv79).
Чтобы блок отображался под любым видео на сайте, будь это youtube, vimeo и т.д. Не важно как видео добавляется - фрейм или прямая ссылка
Это может быть плагин, или просто поле - как проще, главное, чтобы работало. И чтобы можно было без проблем внедрить на другом сайте WP
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