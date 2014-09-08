Плагин или надстройка для вордпресс

Нужно сделать, чтобы под каждым видео на сайте отображался блок подписки на youtube канал.

Как здесь реализовано - http://9gag.tv/p/a5bWnn/this-kid-just-has-his-freaking-mind-blown (скрин - http://awesomescreenshot.com/0c348flv79).

Чтобы блок отображался под любым видео на сайте, будь это youtube, vimeo и т.д. Не важно как видео добавляется - фрейм или прямая ссылка

Это может быть плагин, или просто поле - как проще, главное, чтобы работало. И чтобы можно было без проблем внедрить на другом сайте WP