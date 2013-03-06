lea_lbs

Евгений lea_lbs

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

marina__fly
Марина 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 отзывов
$10
10 баллов
10 лет назад
Облагородить 2 страницы сайта
Евгений очень коммуникабельный, организованный заказчик и просто приятный человек! Четко ставит задачи, оплату производит в срок! Очень рекомендую! Спасибо за приятное сотрудничество!)
Все отлично! Быстро и качественно. То что нужно. Марина, спасибо за сотрудничество. :)
Ответный отзыв
yurevdmit
50 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Скрипт-парсер на php
PHP
Очень доволен заказчиком. Поставленные задачи ясны, оплата моментальная. Обсуждаюстя любые нюансы и вопросы по проекту по существу и с пониманием. Вобщем отличный партнер. Был бы рад сотрудничать с ним и далее. Рекомендую всем.
Спасибо за оперативность и шустрое понимание того что надо. Все сделано качественно и в срок.
Ответный отзыв
AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Необходим скрипт на php javascript ajax
AJAXJavaScriptPHP
Очень приятный человек, задание объяснил, без задержек предоставил данные и выслал средства. Удачи вам в проектах и конечно же буду рад сотрудничеству)
Давид, спасибо. Все сделано быстро, как и обещали. Будем сотрудничать.
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slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Подарочный сертификат
Спасибо, Евгений за проект. Рекомендую всем как хорошего заказчика и сама буду рада сотрудничеству!
Спасибо за работу, все было сделано быстро и на высшем уровне. Приятно работать.
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