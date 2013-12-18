Редизайн сайта турагенства

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки217 просмотров

Необходимо сделать редизайн сайта туристического агентства. Необходимо сделать два шаблона: шаблон для главной страницы и для внутренней.

Если сможете сверстать и натянуть это на Bitrix то это будет дополнительный плюс.

Более подробная информация при переписке.

Жду ваших предложений с ценой и контактами желательно скайп.

11 лет назад
lea_lbs
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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