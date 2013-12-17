Нужен специалист который сделает макет + вёрстку для сайта просмотра онлайн фильмов ужасов!
Редактирование (улучшение) дизайна и верстки
Необходимо отредактировать блоки на странице, их расположение, размер.
Так же необходимо переверстать немного будет это, и вообще по верстке посмотреть ошибки и возможность оптимизации, ускорения.
По возможности нужно отрисовать несколько дополнительных страниц, элементов и периодически выполнять подобные задачи для этого сайта.
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