Редактирование (улучшение) дизайна и верстки

Необходимо отредактировать блоки на странице, их расположение, размер.

Так же необходимо переверстать немного будет это, и вообще по верстке посмотреть ошибки и возможность оптимизации, ускорения.

По возможности нужно отрисовать несколько дополнительных страниц, элементов и периодически выполнять подобные задачи для этого сайта.