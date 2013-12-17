Дизайн форума IPB (оформить под стиль сайта)

Сделать оформление Invision Power Board под стиль сайта (подробная информация в лс);

не обязательно делать все элементы, достаточно сделать общую стилистику, чтобы стало понятно что это форум от конкретного сайта - фон, шапка, основные иконки)

оформление желательно в виде готовой темы, которую можно установить на форум (нюансы обсуждаемы)

бюджет 30-40$