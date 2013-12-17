Редизайн главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок196 просмотров

Необходимо сделать редизайн части главной страницы готового сайта (разработать пиктограммы, шрифты, оформление).

Желающие, пожалуйста, сообщите свои условия, ссылку на портфолио - вышлю краткое ТЗ со ссылкой на сайт.

11 лет назад
DKR70
54 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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