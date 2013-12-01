Знания, которыми должен обладать кандидат: - PHP 5 и все, что с ним связано - HTML 4, 5 - CSS 2, 3 - JavaScript и jQuery - ...
Плеер uppod
Здравствуйте, есть киносайт, на нем стоит плеер uppod, вот только проблемка... видео не перематываются, на оф.сайте uppodа написанно мол стриминг или еще что то, нужно сделать перемотку видео... О цене договоримся, укажите Ваш скайп, и поговорим.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3000Веб-программирование24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Надо сделать точную копию страницы _randstuff.ru/number/ по внешнему виду, но при нажатии на кнопку "Сгенерировать" происходила подстановка заданных чисел. Т.е. никакой случайной генерации. Например, в текстовой файл в столбик пишется несколько чисел, при каждом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен очень простой скрипт обмена валюты Задача: пользователь просто вводит сумму, вводит свои данные, нажимает оплатить и ВСЁ! (система Liqpay) Необходимо сделать сегодня.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $16
Необходимо разработать алгоритм поискового скрипта, выдающего наиболее релевантные description в ответах для пользователя. Алгоритм должен быть четкий для парсера. Просто взять из Meta Description не пойдет. Можете разгадать и предложить алгоритм Google. Он мне ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется разработать парсер новостей к действующему новостному сайту который должен: 1. Собирать новости с более чем 150 источников 2. Уметь распределять новости по городам 3. Используя алгоритм шинглов выводить только одну новость ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
На данный момент на странице отображается одинаковое описание для всех найденных постов. Нужно сделать, чтобы для каждого поста отображалась соответсвующее описание. Скрин search_nutra.jpg Сайт на вордпресс.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо в icms v. 1.10.1 добавить (зарегистрировать) пользователей. Реестр пользователей есть в файле excel. Далее добавить объект (организацию) в профили каждого пользователя в каталог организаций (instantmaps) в определенную категорию с указанием: наименования, описания, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
В веб студию WebMasterOK требуется программист со знанием CMS: - WordPress; - OpenCart; - Битркс; Так же желание работы в команде.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист, который в онлайн обучит языку PHPВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен скрипт таймера, который будет отсчитывать время назад. Мы задаём параметр - количество времени которое нужно отсчитать, например 3 дня и он начинает вести отсчет назад. По истечению времени, отсчёт начинается заново. ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад