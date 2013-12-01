Плеер uppod

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Закрыт3 заявки119 просмотров

Здравствуйте, есть киносайт, на нем стоит плеер uppod, вот только проблемка... видео не перематываются, на оф.сайте uppodа написанно мол стриминг или еще что то, нужно сделать перемотку видео... О цене договоримся, укажите Ваш скайп, и поговорим.

11 лет назад
boxer2113
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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