Парсер для добавления пользователей в instantcms

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка84 просмотра

Необходимо в icms v. 1.10.1 добавить (зарегистрировать) пользователей. Реестр пользователей есть в файле excel.

Далее добавить объект (организацию) в профили каждого пользователя в каталог организаций (instantmaps) в определенную категорию с указанием: наименования, описания, адреса, телефона, факса, почты, сайта и определить координаты.

11 лет назад
Sashkoff
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
2 дня
Владимир сделал всё как договаривались. Разобрался в незнакомой структуре и кодировке. Отличный специалист, уже не первый год сотрудничаем. Если необходим парсер, то это к Владимиру.
Как всегда все понятно и доступно, сделал задание - получил деньги. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад