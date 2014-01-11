Знания, которыми должен обладать кандидат:

- PHP 5 и все, что с ним связано

- HTML 4, 5

- CSS 2, 3

- JavaScript и jQuery

- MySql

Иными словами, нам нужен специалист чуть более широкого профиля, чем просто PHP программист. Будет поставлена задача разработать с нуля проект, в котором потребуется применить все перечисленные выше знания (т.е. сверстать, запрограммировать, отладить). Также, желательно хотя бы общее представление об оптимизации сайта под мобильные устройства.

Мы ищем сотрудника для работы на постоянной основе. График относительно свободный, но не менее 8 часов в день. Мы не против совмешения работы с какой либо другой, но у нас работать придется много, так-что решать вам - возможно это или нет.

Опыт - от 4 лет (обязательно укажите, где работали и каким проектами занимались).

Оплата - 2 раза в месяц. Зарплата - $3000 на старте. В дальнейшем все будет зависеть только от вас - либо вы заработете с нами больше, либо мы не сработаемся вообще.

Пожалуйста, не пишите в личку - публикуйте заявки - мы обязательно со всеми свяжемся.