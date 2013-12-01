Алгоритм поискового скрипта

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка147 просмотров

Необходимо разработать алгоритм поискового скрипта, выдающего наиболее релевантные description в ответах для пользователя.

Алгоритм должен быть четкий для парсера. Просто взять из Meta Description не пойдет. Можете разгадать и предложить алгоритм Google. Он мне очень нравится. Оплата 500 рублей

11 лет назад
blackintenum
Семен 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

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