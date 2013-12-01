Простой обменник валюты liqpay

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки95 просмотров

Нужен очень простой скрипт обмена валюты

Задача: пользователь просто вводит сумму, вводит свои данные, нажимает оплатить и ВСЁ! (система Liqpay)

Необходимо сделать сегодня.

11 лет назад
MihailWeb
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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