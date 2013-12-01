Псевдогенератор случайных чисел

Надо сделать точную копию страницы _randstuff.ru/number/ по внешнему виду, но при нажатии на кнопку "Сгенерировать" происходила подстановка заданных чисел. Т.е. никакой случайной генерации.

Например, в текстовой файл в столбик пишется несколько чисел, при каждом нажатии на кнопку они подставляются на странице, точно также как в оригинале.

Диапазон может не работать, на него плевать.

Еще надо чтобы работала последовательность, как на странице оригинала, выбираем кол-во чисел, и столько чисел подряд берутся из файла. Но при каждом нажатии берется следующая порция.