Псевдогенератор случайных чисел

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Надо сделать точную копию страницы _randstuff.ru/number/ по внешнему виду, но при нажатии на кнопку "Сгенерировать" происходила подстановка заданных чисел. Т.е. никакой случайной генерации.

Например, в текстовой файл в столбик пишется несколько чисел, при каждом нажатии на кнопку они подставляются на странице, точно также как в оригинале.

Диапазон может не работать, на него плевать.

Еще надо чтобы работала последовательность, как на странице оригинала, выбираем кол-во чисел, и столько чисел подряд берутся из файла. Но при каждом нажатии берется следующая порция.

11 лет назад
GoodDeep
Михаил 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Алгоритм поискового скрипта

    $16

    Необходимо разработать алгоритм поискового скрипта, выдающего наиболее релевантные description в ответах для пользователя. Алгоритм должен быть четкий для парсера. Просто взять из Meta Description не пойдет. Можете разгадать и предложить алгоритм Google. Он мне ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер новостей

    Требуется разработать парсер новостей к действующему новостному сайту который должен: 1. Собирать новости с более чем 150 источников 2. Уметь распределять новости по городам 3. Используя алгоритм шинглов выводить только одну новость ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить страницу с результатом поиска

    На данный момент на странице отображается одинаковое описание для всех найденных постов. Нужно сделать, чтобы для каждого поста отображалась соответсвующее описание. Скрин search_nutra.jpg Сайт на вордпресс.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер для добавления пользователей в instantcms

    Необходимо в icms v. 1.10.1 добавить (зарегистрировать) пользователей. Реестр пользователей есть в файле excel. Далее добавить объект (организацию) в профили каждого пользователя в каталог организаций (instantmaps) в определенную категорию с указанием: наименования, описания, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт таймера

    $50

    Нужен скрипт таймера, который будет отсчитывать время назад. Мы задаём параметр - количество времени которое нужно отсчитать, например 3 дня и он начинает вести отсчет назад. По истечению времени, отсчёт начинается заново. ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад