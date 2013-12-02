Знания, которыми должен обладать кандидат: - PHP 5 и все, что с ним связано - HTML 4, 5 - CSS 2, 3 - JavaScript и jQuery - ...
Настройка Nginx
Необходимо настроить работу модуля Nginx на сайте mcm-shop.ru
1. Неправильно кэшируется виджеты в описании товара. (магнитола Intro, магнитола Mydean). Со временем они исчезают
http://www.mcm-shop.ru/catalog/avtozvuk/avtomagnitoly/shtatnye-golovnye-ustrojstva/chevrolet/intro-trinity-captiv-329.html
2. Сайт каждый день приходится чистить от кэша - к вечеру когда закэшируется определенное количество страниц - на сайте пустая белая страница
Выбранный исполнитель
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