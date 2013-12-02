Настройка Nginx

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Завершен1 заявка148 просмотров

Необходимо настроить работу модуля Nginx на сайте mcm-shop.ru

1. Неправильно кэшируется виджеты в описании товара. (магнитола Intro, магнитола Mydean). Со временем они исчезают

http://www.mcm-shop.ru/catalog/avtozvuk/avtomagnitoly/shtatnye-golovnye-ustrojstva/chevrolet/intro-trinity-captiv-329.html

2. Сайт каждый день приходится чистить от кэша - к вечеру когда закэшируется определенное количество страниц - на сайте пустая белая страница

HTMLNginx
11 лет назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
21 час назад

Выбранный исполнитель

OSSHelp
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Качественно и оперативно! Помог разобраться с проблемами на сайте. Рекомендую!
Адекватный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

OSSHelp
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12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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