Интернет магазин на Joomla

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Закрыт15 заявок156 просмотров

Необходимо сделать простой интернет магазин на джумла 3. Всего 4 страницы, без подключения систем оплат. Макеты и ТЗ скину кандидатам. Указывайте пожалуйста ваш скайп

Joomla
11 лет назад
web-king
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

greenkaktusx
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$140
4 дня
Сначала было всё отлично. Сделал сайт, даже сам немного задержался. Алексей проверил, попросил внести некоторые правки. И при этом хотел быстрей уже закончить работу, мол, сроки поджимают. Когда все правки были внесены и нужно было рассчитываться за работу, то Алексей пропал. На связь не выходит до сих пор, хотя с момента сдачи работы прошло уже больше 10 дней. Более того, Алексей попытался УКРАСТЬ сайт. Дело в том, что сверстанный сайт был размещен на моем тестовом сервере и передача планировалась только после полной оплаты заказа. Однако, если обратиться по адресу, на котором в окончательном варианте и должен был быть размещен сайт, то можно увидеть, что вся верстка была содрана с моего тестового сервера - грубо, неумело, не профессионально, но всё-таки содрана. НЕ РАБОТАЙТЕ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ!!!

Заявки фрилансеров

greenkaktusx
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад