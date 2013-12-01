Интернет магазин на Joomla

Сначала было всё отлично. Сделал сайт, даже сам немного задержался. Алексей проверил, попросил внести некоторые правки. И при этом хотел быстрей уже закончить работу, мол, сроки поджимают. Когда все правки были внесены и нужно было рассчитываться за работу, то Алексей пропал. На связь не выходит до сих пор, хотя с момента сдачи работы прошло уже больше 10 дней. Более того, Алексей попытался УКРАСТЬ сайт. Дело в том, что сверстанный сайт был размещен на моем тестовом сервере и передача планировалась только после полной оплаты заказа. Однако, если обратиться по адресу, на котором в окончательном варианте и должен был быть размещен сайт, то можно увидеть, что вся верстка была содрана с моего тестового сервера - грубо, неумело, не профессионально, но всё-таки содрана. НЕ РАБОТАЙТЕ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ!!!