На работающем сайте нужно настроить каталог sobi2: ПРОГРАММА МИНИМУМ 1. Сделать по образцу (расположение, порядок, состав и содержание) отображение объектов в общем списке с логотипом компании • образец: http://www.estateline.ru/companies/sales-production/varnish-glue ...
Запрограммировать сайт бронирования отелей на Yii
Коллеги,
необходимо в сжатые сроки запрограммировать прототип (написать функционал / начинку) простенького сайта бронирования отелей:
Функционал:
1)Личный кабинет администратора гостиницы (профиль; администрирование данных по гостинице, номеров и броней; ввод данных о вакантности номеров).
2) поиск и фильтрация гостиниц.
3) Вывод результатов в обычном (таблично-текстовом виде) и на карте точками.
4) несколько этапов бронирования.
5) Админ панель для администратора сайта.
В будущем, при удачном и комфортном опыте взаимодействия, постоянная доработка до полноценного сайта и развитие платформы.
Прошу отнестись с пониманием, с точки зрения цены прототипа, к задаче "сделать прототип" и "постоянной доработке в будущем" (она начнется через месяц после запуска прототипа. Рассчитываю, что все претенденты увидят перспективы постоянных заказов и будут долгосрочно смотреть на этот конкретный заказ. На данный момент желательно получить готовый прототип по цене не более $500, но безусловно готов обсуждать эту цифру в широком диапазоне.
Критерии оценки исполнителя:
1) Возможность долгосрочного сотрудничества, с перспективой перехода на полноценную работу (сотрудничество/партнерство/получение доли в проекте).
2) Цена
3) Опыт
4) Степень занятости в фрилансе: полнодневная (предпочтинтельно) или вечерняя подрабротка, но в принципе не важно если можете посвещать достаточное количество времени и оперативно выполнять задачи.
5) Местоположение: Приоритетно Москва, но может быть любое (при наличии скайпа)
6) Доступность: В идеале нахождение в Москве, как минимум в скайпе минимум 1-2 час в день (именно доступность волнует. Общение по 1-2 час требуется оочень редко)
На данный момент я готов предложить:
* Выполнение интересного технологичного проекта
* Долгосрочное сотрудничество
* Перспективу стать частью команды (от аутсорс программиста до акционера)
Ожидаю от Вас развернутых предложений. С отобранными претендентами будет проведено мини интервью (5-10 мин.) и направлено ТЗ. Хотелось бы услышать примерные сроки и оценки стоимости (интересуют приблизительные условия, но они не должны вырасти более чем на 20-30% после оценки ТЗ, так как основной перечень функционала описан).
На данный момент есть полноценное ТЗ и прототипы интерфейсов.
Спасибо.
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