Запрограммировать сайт бронирования отелей на Yii

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка198 просмотров

Коллеги,

необходимо в сжатые сроки запрограммировать прототип (написать функционал / начинку) простенького сайта бронирования отелей:

Функционал:

1)Личный кабинет администратора гостиницы (профиль; администрирование данных по гостинице, номеров и броней; ввод данных о вакантности номеров).

2) поиск и фильтрация гостиниц.

3) Вывод результатов в обычном (таблично-текстовом виде) и на карте точками.

4) несколько этапов бронирования.

5) Админ панель для администратора сайта.

В будущем, при удачном и комфортном опыте взаимодействия, постоянная доработка до полноценного сайта и развитие платформы.

Прошу отнестись с пониманием, с точки зрения цены прототипа, к задаче "сделать прототип" и "постоянной доработке в будущем" (она начнется через месяц после запуска прототипа. Рассчитываю, что все претенденты увидят перспективы постоянных заказов и будут долгосрочно смотреть на этот конкретный заказ. На данный момент желательно получить готовый прототип по цене не более $500, но безусловно готов обсуждать эту цифру в широком диапазоне.

Критерии оценки исполнителя:

1) Возможность долгосрочного сотрудничества, с перспективой перехода на полноценную работу (сотрудничество/партнерство/получение доли в проекте).

2) Цена

3) Опыт

4) Степень занятости в фрилансе: полнодневная (предпочтинтельно) или вечерняя подрабротка, но в принципе не важно если можете посвещать достаточное количество времени и оперативно выполнять задачи.

5) Местоположение: Приоритетно Москва, но может быть любое (при наличии скайпа)

6) Доступность: В идеале нахождение в Москве, как минимум в скайпе минимум 1-2 час в день (именно доступность волнует. Общение по 1-2 час требуется оочень редко)

На данный момент я готов предложить:

* Выполнение интересного технологичного проекта

* Долгосрочное сотрудничество

* Перспективу стать частью команды (от аутсорс программиста до акционера)

Ожидаю от Вас развернутых предложений. С отобранными претендентами будет проведено мини интервью (5-10 мин.) и направлено ТЗ. Хотелось бы услышать примерные сроки и оценки стоимости (интересуют приблизительные условия, но они не должны вырасти более чем на 20-30% после оценки ТЗ, так как основной перечень функционала описан).

На данный момент есть полноценное ТЗ и прототипы интерфейсов.

Спасибо.

Yii
11 лет назад
Tost2004
Стас 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
21 отзыв(-1)

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