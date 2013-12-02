Написать парсер e-mail-ов с сайтов

Добрый день!

Необходимо написать ПАРСЕР, чтобы он брал e-mail адреса — вот с таких ресурсов — http://dzr.all-gorod.ru/infopage/vostok, http://dzr.all-gorod.ru/infopage/dvm, http://dzr.all-gorod.ru/infopage/master-tsc и т.д. И так из ВСЕХ рубрик сайта — http://dzr.all-gorod.ru/ (то есть из ВСЕХ страниц-предприятий)

Какие-то емайлы скрытые есть — http://dzr.all-gorod.ru/company/539286, http://dzr.all-gorod.ru/company/443797

Нам нужен только E-mail.

Напишите, пожалуйста, цену и сроки. Сайт, с которого парсить, я могу найти другой, если с этим возникнут проблемы при парсинге.