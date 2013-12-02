Jabber чат на сайте.

Как это вообще должно работать: пользователь заходит на сайт, и видит окошко, куда можно разговаривать. После того как пользователь послал сообщение, оно прилетает на выбранный джаббер аккаунт. Получатель этого сообщения может написать ответ и оно придёт посетителю сайта.

Юзеры должны запоминаться, при возврате на сайт - подружатся хистори.

Нужно видеть откуда пришел юзер(реклама, запрос, прямой заход и т.д), ip, город, текущая страница на сайте.