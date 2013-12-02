http://72.ru/job/ нужно чтобы сохранял имя, телефон и e-mail из резюме в mysql. Также посоветуйте для него хостинг.
Jabber чат на сайте.
Как это вообще должно работать: пользователь заходит на сайт, и видит окошко, куда можно разговаривать. После того как пользователь послал сообщение, оно прилетает на выбранный джаббер аккаунт. Получатель этого сообщения может написать ответ и оно придёт посетителю сайта.
Юзеры должны запоминаться, при возврате на сайт - подружатся хистори.
Нужно видеть откуда пришел юзер(реклама, запрос, прямой заход и т.д), ip, город, текущая страница на сайте.
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