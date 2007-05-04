Есть сайт на HTML с простым дизайном www.iwata-medea.ru его нужно перенести в на cms bitrix-старт с сохранением структуры и дизайна. Перенос контента не нужно только структура и дизайн! Сайт очень простой по содержанию.
Всем привет!
У меня есть несколько проектов над которыми работаю.
Иногда беру работу со стороны.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется Веб программист на продолжительный срок сотрудничества, для доработки существующего интернет-магазина с последующей его поддержкой. Ищется профессионал специализирующийся на 1с- bitrix имеющий навыки программирования и администрирования системы. Требуется доработка и переделка магазина, есть как простые ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется написать небольшую серию текстов для сайта по теме "дизайн пошив штор" Темы: 1.Шторы для спальни (шторы (в, для) спальни, покрывало, дизайн) 2.Шторы в детскую (детские шторы, шторы (в, для) детская комната, дизайн) 3.Шторы для офиса (шторы (в) ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт15 лет назад
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1. Требуется разработать логотип для фирмы занимающейся дизайном и пошивом штор. На логотипе должен быть абстрактный рисунок, швейная машинка, либо иголку с тканью, чтобы было по теме. В логотипе должна участвовать надпись ДИЗАЙН СТУДИЯ ШТОР (шрифт не ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Требуется добавить анимацию на сайте: ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА без наведения курсора трубка шевелится 1 раз в 10 сек, при наведении курсора трубка шевелится и издаётся телефонный звонок и красиво выводится поле с телефоном, а трубка перестает шевелиться КОЛОКОЛЬЧИК без наведения ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Есть дизайн в PSD нужно его поставить на бюджетную CMS. Есть опыт работы с Bitrix, можно Joomla или Drupal По функционалу все просто. В приложении картинка.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен дизайн баннера размер 100*100 и 88*31 профессионально и быстро. Динамичный. Яркий и современный. Должна дойти информация: Материалы для аэрографии ALSA BUGTONE все в наличии доставка в регионыБаннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Требуется разработать дизайн сайта и логотипа для фирмы занимающейся пошивом штор. 1. Сайт должен производить впечатление дороговизны и стиля, не перегруженный информацией. 2. Цветовое решение в темных благородных тонах (изумрудный, шоколадный, золотой) 3. В дизайне должно быть понятно, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно разработать дизайн графики для автомобиля Mazda3 цвет ярко синий, в Американском стиле, пример фильм "Форсаж" и передача "Тачка на прокачку". Именно графика, не для аэрографии, т.к. планируестя изготовление шаблона и отрисовка по шаблону. Кроме основного цвета ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $500
Необходимо разработать дизайн для сайта (без верстки), логотип, фирменный стиль. Работа должна выполняться одним человеком, чтобы был один стиль. Сайт будет с развернутым каталогом и интернет магазином (небольшим кол-вом наименований), должна учитываться специфика CMS Битрикс. Сайт должен быть ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Существует сайт www.street-auto.ru он скоро будет заменен на новый http://street-auto.ru.atlant.mtw.ru построенный на CMS Bitrix start Требуется: 1. Оптимизировать сайт под поисковые системы 2. Зарегистрировать в каталогах по сходной тематике 3. Зарегистрировать в поисковых системах и каталогах 4. Поднять ИЦ (рассматривается ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Имеется 1. Дизайн сайта всех страниц в PSD 2. Структура и логика сайта Требуется 1. Перевести дизайн в Битрикс 2. Настройка с учетом структуры и логики ...... Наполнение собственными силами 90% статичные странички 3 раздела обновляемые (типа новости) Опыт работы с Битриксом и портфолио обязательноHTML-верстка6 заявокЗакрыт17 лет назад