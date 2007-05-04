vialv

Алексей vialv

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Я частный заказчик, работы требуются в основном для собственных проектов.

Всем привет!

У меня есть несколько проектов над которыми работаю.

Иногда беру работу со стороны.

  • Перенести сайт из html на cms битрикс-старт

    Есть сайт на HTML с простым дизайном www.iwata-medea.ru его нужно перенести в на cms bitrix-старт с сохранением структуры и дизайна. Перенос контента не нужно только структура и дизайн! Сайт очень простой по содержанию.

    Дизайн сайтаHTML
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка и поддержка интернет-магазина на Bitrix

    $500

    Требуется Веб программист на продолжительный срок сотрудничества, для доработки существующего интернет-магазина с последующей его поддержкой. Ищется профессионал специализирующийся на 1с- bitrix имеющий навыки программирования и администрирования системы. Требуется доработка и переделка магазина, есть как простые ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайт на сайт (Дизайн пошив штор)

    $100

    Требуется написать небольшую серию текстов для сайта по теме "дизайн пошив штор" Темы: 1.Шторы для спальни (шторы (в, для) спальни, покрывало, дизайн) 2.Шторы в детскую (детские шторы, шторы (в, для) детская комната, дизайн) 3.Шторы для офиса (шторы (в) ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать лого и визитку

    $100

    1. Требуется разработать логотип для фирмы занимающейся дизайном и пошивом штор. На логотипе должен быть абстрактный рисунок, швейная машинка, либо иголку с тканью, чтобы было по теме. В логотипе должна участвовать надпись ДИЗАЙН СТУДИЯ ШТОР (шрифт не ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Анимация нескольких элементов на сайте

    $100

    Требуется добавить анимацию на сайте: ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА без наведения курсора трубка шевелится 1 раз в 10 сек, при наведении курсора трубка шевелится и издаётся телефонный звонок и красиво выводится поле с телефоном, а трубка перестает шевелиться КОЛОКОЛЬЧИК без наведения ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • 100*100 быстро

    $50

    Нужен дизайн баннера размер 100*100 и 88*31 профессионально и быстро. Динамичный. Яркий и современный. Должна дойти информация: Материалы для аэрографии ALSA BUGTONE все в наличии доставка в регионы

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт по пошиву штор

    $1000

    Требуется разработать дизайн сайта и логотипа для фирмы занимающейся пошивом штор. 1. Сайт должен производить впечатление дороговизны и стиля, не перегруженный информацией. 2. Цветовое решение в темных благородных тонах (изумрудный, шоколадный, золотой) 3. В дизайне должно быть понятно, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн графики на автомобиль в американском стиле

    $100

    Нужно разработать дизайн графики для автомобиля Mazda3 цвет ярко синий, в Американском стиле, пример фильм "Форсаж" и передача "Тачка на прокачку". Именно графика, не для аэрографии, т.к. планируестя изготовление шаблона и отрисовка по шаблону. Кроме основного цвета ...

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка дизайна сайта по продаже красок

    $500

    Необходимо разработать дизайн для сайта (без верстки), логотип, фирменный стиль. Работа должна выполняться одним человеком, чтобы был один стиль. Сайт будет с развернутым каталогом и интернет магазином (небольшим кол-вом наименований), должна учитываться специфика CMS Битрикс. Сайт должен быть ...

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оптимизация сайта под поисковики, повышение ИЦ

    $500

    Существует сайт www.street-auto.ru он скоро будет заменен на новый http://street-auto.ru.atlant.mtw.ru построенный на CMS Bitrix start Требуется: 1. Оптимизировать сайт под поисковые системы 2. Зарегистрировать в каталогах по сходной тематике 3. Зарегистрировать в поисковых системах и каталогах 4. Поднять ИЦ (рассматривается ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка сайта на CMS Битрикс "Старт"

    $250

    Имеется 1. Дизайн сайта всех страниц в PSD 2. Структура и логика сайта Требуется 1. Перевести дизайн в Битрикс 2. Настройка с учетом структуры и логики ...... Наполнение собственными силами 90% статичные странички 3 раздела обновляемые (типа новости) Опыт работы с Битриксом и портфолио обязательно

    Верстка сайтаДизайн сайта
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Разработать лого и визитку
Честный и порядочный заказчик. Хорошие ТЗ, все время на связи, отличное сотрудничество.
Адекватный человек и отличный профессионал. Елена спасибо за чёткую работу и приятное общение.
Ответный отзыв
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$40
10 баллов
15 лет назад
100*100 быстро
Четко посталенное ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую!!!
Очень положительный "товарищ", быстро, толково, со вкусом. Всем рекомендую. Сергей респект тебе и уважуха.
Ответный отзыв
Houp
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Дизайн графики на автомобиль в американском стиле
Приятно было работать. Четкое ТЗ. Все оплаты в срок. Спасибо, Алексей, за интересный проект. =)
Надежда ответственный исполнитель, оперативно выполнила поставленную задачу. Имеет свою точку зрения, что важно для творческого человека.
Ответный отзыв