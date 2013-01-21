Написать объявления для контекстной рекламы

Нужно составить разные объявления для контекстной рекламы. Интерент-магазин, продаем освещение. Около 10000 товаров. Но запросы нужны не товарные, а категорийные.

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