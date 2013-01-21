Контекстные ссылки оптом с хороших ресурсов

Нужно составить разные объявления для контекстной рекламы. Интерент-магазин, продаем освещение. Около 10000 товаров. Но запросы нужны не товарные, а категорийные. http://vokruglamp.ru - ассортимент и каталог у нас идентичный. Оплата только ЯД или Киви
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны ссылки с трастовых сайтов от 1 года и проиндексированных в Яндексе. Статьи могут быть Ваши или можем предоставить свои. С Вас - список сайтов, пример страницы для ссылки и цены.
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