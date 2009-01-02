Требуется для постоянного сотрудничества переводчик с Китайского языка. Желательно чтобы была возможность перевода в обоих направлениях.
Шесть лет профессионально занимаюсь SEO: продвижение сайтов в поисковых системах, контекстной рекламой и комплексным интернет-маркетингом. Более 10 лет работаю в рекласной индустрии, занимаюсь брендингом, позиционированием и дизайном, что дает полное понимание задачи продвижения не только веб-ресурса, но и компании в целом. Знаю все вариации СПАМа, все виды и способы черного, белого, и серого продвижения крупных и мелких веб-ресурсов в РУнете и зарубежем, в том числе в Азии. Обладаю командой копирайтеров и переводчиков для быстрой и качественной реализации проектов.
Контакты:
email: den.freelancer (собака) gmail.com
skype: denmiheev
моб. тел.: +7 9272601371
Лучше всего писать в Skype.
Опыт
--------
Продвижение сайтов в поисковых системах (SEO)
- продвижение сайтов в России, Украине, СНГ, Европе, США, Азии
- Продвижение в поисковых системах Google, Yandex, Baidu в любой стране или регионе
Управление репутацией в поисковых системах (SERM)
- вытеснение негативных упоминаний о компании или отдельных лиц из результатов поиска
- вывод в ТОП положительных упоминаний о компании или отдельных лиц
- работа с англоязычными, русскоязычными проектами, а также с другими языками
Контекстная реклама
- ведении рекламных кампаний для крупных коммерческих проектов
- ведение кампаний в любых странах мира
- работа с сервисами Google Adwords и Yandex Direct, Begun, Baidu
- проведение аудитов рекламных кампаний и улучшение их эффективности
Комплексный интернет-маркетинг
- комлексная работа с крупными коммерческими проектами
- повышение продаж интернет-магазинов
- повышение “конверсионности” сайтов
- проведение вирусных рекламных кампаний
- проведение рекламных кампаний в социальных сетях
SEO-аудит сайтов
- анализ ошибок веб-сайтов с точки зрения SEO и их решение
- анализ проблем, анализ причин наложения фильтров поисковых систем и их решение
- написание расширенных SEO-аудитов веб-сайтов в формате "Ошибка (проблема) - Пути решения"
- технический аудит веб-сайтов
- написание ТЗ
Вывод сайтов из фильтров поисковых систем
- вывод из фильтра АГС (Яндекса)
- вывод из фильтра алгоритма Google Penguin
Юзабилити и маркетинг-аудит сайтов
- расширенный анализ "юзабилити" веб-сайтов вместе с ТЗ
- повышение конверсионности и конкурентоспособности сайта
Разработка веб-сайтов
- имеются собственные СЕО оптимизированные ЦМС, которые были написаны и усовершенствованы за 6 лет
- большой опыт разработки на CMS Wordpress
- опыт разработки сайтов на CMS Joomla
- HTML5
- CSS3
Личные качества
- пукнтуальнисть
- работа "на совесть"
- более подробной информации и лучших советов по продвижению проектов Вам не получить не от кого
- Переводы7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
Требуется человек со своей базой сайтов, для размещения на них постоянных ссылок. Общий бюджет проектов очень большой. в Среднем от 100000 в месяц. Цены нужны естественно гораздо дешевле GoGetLinks и подобных.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $10000
Нужны ссылки с трастовых сайтов от 1 года и проиндексированных в Яндексе. Статьи могут быть Ваши или можем предоставить свои. С Вас - список сайтов, пример страницы для ссылки и цены.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Уважаемые коллеги, приглашаются к сотрудничеству переводчики с английского на русский. Очень рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с успешными кандидатами. Тематика и задачи совершенно разные. От перевода описания товара в магазине, до перевода специальных предложений, акций и юридических ...Переводы48 заявокЗакрыт11 лет назад
Приобретем готовый движек по работе и вакансиям, хороший, с навигацией по рубрикам и внутренней перепиской (желательно)Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад