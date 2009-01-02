Шесть лет профессионально занимаюсь SEO: продвижение сайтов в поисковых системах, контекстной рекламой и комплексным интернет-маркетингом. Более 10 лет работаю в рекласной индустрии, занимаюсь брендингом, позиционированием и дизайном, что дает полное понимание задачи продвижения не только веб-ресурса, но и компании в целом. Знаю все вариации СПАМа, все виды и способы черного, белого, и серого продвижения крупных и мелких веб-ресурсов в РУнете и зарубежем, в том числе в Азии. Обладаю командой копирайтеров и переводчиков для быстрой и качественной реализации проектов.

Контакты:

email: den.freelancer (собака) gmail.com

skype: denmiheev

моб. тел.: +7 9272601371

Лучше всего писать в Skype.

Опыт

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Продвижение сайтов в поисковых системах (SEO)

- продвижение сайтов в России, Украине, СНГ, Европе, США, Азии

- Продвижение в поисковых системах Google, Yandex, Baidu в любой стране или регионе

Управление репутацией в поисковых системах (SERM)

- вытеснение негативных упоминаний о компании или отдельных лиц из результатов поиска

- вывод в ТОП положительных упоминаний о компании или отдельных лиц

- работа с англоязычными, русскоязычными проектами, а также с другими языками

Контекстная реклама

- ведении рекламных кампаний для крупных коммерческих проектов

- ведение кампаний в любых странах мира

- работа с сервисами Google Adwords и Yandex Direct, Begun, Baidu

- проведение аудитов рекламных кампаний и улучшение их эффективности

Комплексный интернет-маркетинг

- комлексная работа с крупными коммерческими проектами

- повышение продаж интернет-магазинов

- повышение “конверсионности” сайтов

- проведение вирусных рекламных кампаний

- проведение рекламных кампаний в социальных сетях

SEO-аудит сайтов

- анализ ошибок веб-сайтов с точки зрения SEO и их решение

- анализ проблем, анализ причин наложения фильтров поисковых систем и их решение

- написание расширенных SEO-аудитов веб-сайтов в формате "Ошибка (проблема) - Пути решения"

- технический аудит веб-сайтов

- написание ТЗ

Вывод сайтов из фильтров поисковых систем

- вывод из фильтра АГС (Яндекса)

- вывод из фильтра алгоритма Google Penguin

Юзабилити и маркетинг-аудит сайтов

- расширенный анализ "юзабилити" веб-сайтов вместе с ТЗ

- повышение конверсионности и конкурентоспособности сайта

Разработка веб-сайтов

- имеются собственные СЕО оптимизированные ЦМС, которые были написаны и усовершенствованы за 6 лет

- большой опыт разработки на CMS Wordpress

- опыт разработки сайтов на CMS Joomla

- HTML5

- CSS3

Личные качества

- пукнтуальнисть

- работа "на совесть"

- более подробной информации и лучших советов по продвижению проектов Вам не получить не от кого