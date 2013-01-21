AdWords - поднять оценку страницы

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Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Добрый день!

http://raskley.org.ua/

подскажите оценка страниц везде 4/10 и 5/10 почему не пойму контент уникальный и вроде страницу делал правильно с правилами знаком!Плата за клик дорогая

1)Может нужно поменять ссылку

http://raskley.org.ua/index.php?option=com_content...

а сделать правильно коротко:

http://raskley.org.ua/raskl-obv

2)и вставить заголовки и ключи в код keywords, description.....

кто может помочь???

11 лет назад
euro-space
Вячеслав 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад