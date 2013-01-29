Анализ и продвижение сайта

Нужен квалифицированный специалист для грамотной настройки и эффективного ведения рекламной кампании в Google Adwords, для рекламы услуг веб-студии по разработке сайтов. Сайт: www.abweb.com.ua Ожидаемое количество звонков - 2-3 в день Указывайте, пожалуйста, в заявках стоимость ваших услуг ...
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Проанализировать сайт на недостатки провести рекламную компанию.
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