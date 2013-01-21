Рекламная кампания в Google Adwords

Контекстная рекламаЗакрыт5 заявок214 просмотров
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Нужен квалифицированный специалист для грамотной настройки и эффективного ведения рекламной кампании в Google Adwords, для рекламы услуг веб-студии по разработке сайтов.

Сайт: www.abweb.com.ua

Ожидаемое количество звонков - 2-3 в день

Указывайте, пожалуйста, в заявках стоимость ваших услуг и предполагаемый бюджет для решения поставленной задачи.

11 лет назад
Andrey-UA
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад