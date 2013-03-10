nicwebn

Николай nicwebn

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

misha-koder
Миша 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов(-1)
$60
10 баллов
9 лет назад
Комментарии из виджета ВК => DLE
DLE
Всё пучком.
weblancer - говносайт, требующий оставить отзыв, прежде, чем создать новый проект. этот заказ был сто лет назад, я уже ничего не помню, а потому не могу оставить отзыва. но скрипт такой у меня есть - значит заказчик все выполнил )
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LSD_Soft
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Работа с API youtube, vk.com
OK
Гуд
Ответный отзыв