Нужен скрипт для управления преролл рекламой в плеере uppod. Например, тизерный блок. Чтоб я указал код блока где-то в коде и этот блок показывался прероллом в плеере. Конкретнее: после нажатия на "плей" в плеере ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Скрипт получает через апи ВК комментарии из виджета комментариев моего сайта. Выбирает комментарии с более, чем 150 символов и добавляет их в комментарии DLE (на туже страницу, на которой в виджете вк был коммент, поле ...Завершен9 лет назад
- $250
Нужно написать расширения для браузеров: 1. Chromium-браузеров (Chrome, Яндекс-браузер, браузер от Mail.ru, Opera 16 и выше) 2. Opera 12 и ниже 3. Firefox Текст в полях input, ...Закрыт11 лет назад
- $250
Во вложении задача. Жду ваши сроки и стоимость.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Интересует плагин замены рекламы для топовых браузеров. Пишите, у кого есть опыт работыЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен клон top-page.ru (со всем функционалом). пишите сразу стоимость/сроки свои.Закрыт12 лет назад
- $50
нужен скрипт, который по крону будет запускаться и удалять из виджета комментариев вконтакта спам (сообщения со ссылками).Закрыт12 лет назад
- $250
Задача будет примерно такой: Берем видео с ютуба и добавляем его вконтакт (скачивать видео не нужно, вконтакте есть возможность добавить прямо с ютуба). это примерно, чтоб вы поняли с чем придется иметь дело. ...Завершен12 лет назад