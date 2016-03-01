Встраиваемая реклама в плеер Uppod

Нужен скрипт для управления преролл рекламой в плеере uppod. Например, тизерный блок. Чтоб я указал код блока где-то в коде и этот блок показывался прероллом в плеере.

Конкретнее: после нажатия на "плей" в плеере выводится тизерный блок с сообщением "Реклама. Осталось 11 секунд" и кнопка "Закрыть рекламу". Кол-во секунд автозакрытия рекламы и доступность кнопки (например, появляется лишь через 5 секунд) настраивается отдельно.

Рекламой может быть не только тизерный блок, но и что угодно (баннер, видеоролик), на данный момент меня интересует, например, код партнерки videoseed : можете посмотреть http://qps.ru/GOAXK (таргетинг - РФ). Меня не устраивает как сейчас выводится - их реклама сразу поверх плеера отображается, а должна появлятся только после клика "плей" в плеере.

Пример реализованного скрипта подобного - http://qps.ru/tBZFi