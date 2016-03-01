Модернизация/расширение функционала landing page, доработка дизайна.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки88 просмотров

Во вложении ТЗ на доработки по страничке. При всей его скупости, считаем его достаточно подробным. Поэтому вопросы, если таковые имеются, хотелось бы по существу сразу. Нужен универсальный web-мастер способный быстро справиться с заданием, сроки к сожалению горят. Ждём цены.

9 лет назад
workhead
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

temxBy
Артём 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$90
2 дня

Заявки фрилансеров

temxBy
Артём 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад