Доработать веб-сервис по проверке файлов. Самописный PHP-сервер и административная часть. Только для опытных PHP-разработчиков. Подробности кандидатам. Предоплаты нет.
Модернизация/расширение функционала landing page, доработка дизайна.
Во вложении ТЗ на доработки по страничке. При всей его скупости, считаем его достаточно подробным. Поэтому вопросы, если таковые имеются, хотелось бы по существу сразу. Нужен универсальный web-мастер способный быстро справиться с заданием, сроки к сожалению горят. Ждём цены.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужна доработка функционала компонента недвижимости на joomla 3, подробности в ТЗ. Компонент OS Property, сайт http://demo.tvoy-divan.ru/ Пишем сроки и цену Оплата или поэтапноЗакрыт9 лет назад
Нужен программист. Хорошо разбирающийся в Bitrix. Есть срочные задачи по нескольким проектам За подробностями задач в ЛСЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо спарсить ссылки на профили участников группы Facebook. Ссылка на группу будет предоставленна после того как договоримся.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $3
Вычислить схожесть текстов (% схожести ). Например: Текст 1: Еще во время студенчества я хотел жить и ни в чем себе не отказывать, но мои мысли мне не удавалось воплотить в жизнь. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Сделать программу – парсер для переноса данных в Битрикс24 файл ТЗ приложен программа должна делать все что написано кратко на стр.13 все остальные страницы – поясняющие причем облачный диск может ...Закрыт9 лет назад
Необходимо сделать 301 редирект в файле .htaccess на сайте вордпресс, чтобы шла переадресация всех постов с окончаниями на слеш и без слеша - на окончание сы .html Переадресация должна касаться только постов. ...Закрыт9 лет назад
Добрый день разработчики! Требуется написание скрипта для отображения видео-плеера с подгрузкой видео с ютуб. Вот примеры того, что я хочу видеть у себя на сайте (один-в-один): Пример №1Пример №2Замысел в следующем: ...Закрыт9 лет назад
Есть скрипт https://developers.google.com/adwords/scripts/docs/solutions/mccapp-link-checker Требуется создать аналог на Google Adwords API с помощью библиотеки https://github.com/googleads/googleads-php-lib На вход дается аккаунт, dev_key и тд. На выход - исправленные ссылки ...Закрыт9 лет назад
http://avia-kassa.su/countryinfo/72-bolgariya/ внизу - Список статей: Статья про солнечную Болгарию - эта ссылка не открывается, хотя в админке такая статья есть чпу - bolgariya, ID=48 желательная консультативная помощь как это исправить, без доступа к сайтуЗакрыт9 лет назад