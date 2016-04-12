Клон сайта коллекционеров - каталог

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки284 просмотра

Доброго дня уважаемые фрилансеры.

Требуется сделать клон сообщества коллекционеров  - http://colnect.com/

Функционал тот-же.

Возможность создавать-добавлять коллекции, предметы в каталог, добавление в обменный фонд, поиск нужного предмета.

Отличия от colnect.com

Галерея показа картинок как на http://newauction.ru/

Возможность комментирования на странице предмета в каталоге.

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Подробности касаемо админ и пользовательской панели в файле.

Бюджет указан.

Оплата рублями по курсу, через гаранта или безопасную сделку после работы...

С оплатой частями не работаю.

9 лет назад
allfungi
Алексей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sergeytraveler
Сергей 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$700
30 дней
Очень рекомендую Сергея... Отлично справился с поставленной задачей. Продолжаю сотрудничество.
Хороший заказчик, качественная постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую Алексея фрилансерам!

Заявки фрилансеров

sergeytraveler
Сергей 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад