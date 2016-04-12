Доработать веб-сервис по проверке файлов. Самописный PHP-сервер и административная часть. Только для опытных PHP-разработчиков. Подробности кандидатам. Предоплаты нет.
Клон сайта коллекционеров - каталог
Доброго дня уважаемые фрилансеры.
Требуется сделать клон сообщества коллекционеров - http://colnect.com/
Функционал тот-же.
Возможность создавать-добавлять коллекции, предметы в каталог, добавление в обменный фонд, поиск нужного предмета.
Отличия от colnect.com
Галерея показа картинок как на http://newauction.ru/
Возможность комментирования на странице предмета в каталоге.
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Подробности касаемо админ и пользовательской панели в файле.
Бюджет указан.
Оплата рублями по курсу, через гаранта или безопасную сделку после работы...
С оплатой частями не работаю.
Выбранный исполнитель
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