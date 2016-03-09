Wordpress-программист (сайты, плагины), веб-разработчик, системный аналитик

Инженер компьютерных систем по образованию, программист по призванию ). Любые задачи по созданию алгоритмов и программированию выполнимы. Для дизайна обычно привлекаю знакомых специалистов.

Программирую сайты на CMS Wordpress, проекты любой сложности. Пишу плагины под Wordpress.

Примеры работы:

1. Группа Wordpress-плагинов для бронирования отелей/хостелов - http://myhotelzone.net/, она же на CodeCanyon с отзывами - https://codecanyon.net/user/myhotelzone/portfolio?ref=MyHotelZone

2. Подписной сервис b2b для отелей - https://rentals.myhotelzone.com/

На моем тестовом сервере:

3. Сайт системного интегратора - http://sibis.testplace1.com/

4. Система бронирования недвижимости "под ключ" под требования заказчика с полной адаптацией под коммерческую тему - http://bellevue.testplace1.com/

5. Программирование внутри коммерческой темы - http://conference.testplace1.com/

6. Ресторанная тематика, системный интегратор, программирование на базе бесплатной темы - http://kostikoff.testplace1.com/

7. Сайт-портфолио фотографа, программирование на базе бесплатной темы - http://kabakova.testplace1.com/