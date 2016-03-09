sergeytraveler

Сергей sergeytraveler

 
45 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Wordpress-программист (сайты, плагины), веб-разработчик, системный аналитик

Инженер компьютерных систем по образованию, программист по призванию ). Любые задачи по созданию алгоритмов и программированию выполнимы. Для дизайна обычно привлекаю знакомых специалистов.

Программирую сайты на CMS Wordpress, проекты любой сложности. Пишу плагины под Wordpress.

Примеры работы:

1. Группа Wordpress-плагинов для бронирования отелей/хостелов - http://myhotelzone.net/, она же на CodeCanyon с отзывами - https://codecanyon.net/user/myhotelzone/portfolio?ref=MyHotelZone

2. Подписной сервис b2b для отелей - https://rentals.myhotelzone.com/

На моем тестовом сервере:

3. Сайт системного интегратора - http://sibis.testplace1.com/

4. Система бронирования недвижимости "под ключ" под требования заказчика с полной адаптацией под коммерческую тему - http://bellevue.testplace1.com/

5.  Программирование внутри коммерческой темы - http://conference.testplace1.com/

6. Ресторанная тематика, системный интегратор, программирование на базе бесплатной темы - http://kostikoff.testplace1.com/

7. Сайт-портфолио фотографа, программирование на базе бесплатной темы - http://kabakova.testplace1.com/

WordPressПлагин для WordPress
Отзывы заказчиков
guide2000
Виталий 
45 летТурция
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Прикрепить корзину и доработать тему WP
Необходимо было доработать тему WP для сайта туристического агентства. Сергей выполнил все в указанный срок, сделал все, как и обговаривали до заказа. Очень рекомендую!
Четкая постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Сотрудничеством доволен! Рекомендую Виталия, ответственный заказчик! Благодарю за заказ!
Ответный отзыв
iamEvgen
Евгений 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
9 баллов
8 лет назад
Перенести дизайн сайта на Wordpress
Все ок, сотрудничеством остался доволен
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
RakkaTakkaN
Россия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
$40
10 баллов
8 лет назад
Permalinks для пользовательских типов (Wordpress)
Сотрудничеством доволен. Сергей выполнил неудобную задачу, с которой до него не справились два исполнителя.
Благодарю за заказ, и своевременную оплату! Фрилансерам рекомендую Алексея к сотрудничеству!
Ответный отзыв
allfungi
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$700
10 баллов
8 лет назад
Клон сайта коллекционеров - каталог
Очень рекомендую Сергея... Отлично справился с поставленной задачей. Продолжаю сотрудничество.
Хороший заказчик, качественная постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую Алексея фрилансерам!
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Builders
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
$100
5 баллов
8 лет назад
Сайт гостиницы
Сайт сделали качественно, но по срокам опоздали на 2 недели.
Да, были нюансы с проектом и по моей части, в целом работой с вами доволен. Фрилансерам - рекомендую!
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