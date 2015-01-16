сайт http://www.slotlogic.eu/ переезжаем на CMS Wordpress + шаблон Generate Press (https://generatepress.com/) требуется перенести дизайн 1к1, т.е. сохранить текущий функционал (разбивка по страничкам, меню, загрузки)
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доброго дня всем, кто ищет удаленную работу через интернет! Для наполнения информационных сайтов требуются авторы с функциями контент-менеджера для длительного сотрудничества. Главная мысль - сайты делаются для людей, соответсвенно, тексты должны быть информативные, понятные, ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Разыскивается на постоянную основу помощник SEO специалиста. Основная задача - составление ТЗ для копирайтеров информационного сайта. Вы получаете разгруппированное семантическое ядро (да, да искать и объединять ключи к статьям не нужно). ...Поисковые системы (SEO)60 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем авторов с функциями контент-менеджера для написания информационных статей на медицинский портал о стоматологии. Требования: Обязательны знания по теме, в противном случае вы не сможете подготовить действительно качественный текст.Знание русского языка хотя бы ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуются авторы с функциями контент-менеджера для информационных сайтов по темам: 1. Строительство, отделка, ремонт 2. Обслуживание и ремонт автомобилей 3. Новорожденные: уход, развитие, здоровье 4. Денежные переводы и услуги банков ...Наполнение сайтов58 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем доброго дня! Ищется контент менеджер для наполнения автомобильного сайта. Сайт сделан на вордпрессе. Нужно написать и выложить около 450 статей. Планируется длительное сотрудничество и переброска на другие проекты. ...Наполнение сайтов62 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта по бизнесу, а именно проработать Каркас сайта (Шапка, иконки в меню; Пожелания сформированы в ТЗ, примерный макет есть); Дизайн контента (оформить Заголовки, списки, цитаты и т.д.); Дизайн ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт10 лет назад