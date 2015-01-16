iamEvgen

Евгений iamEvgen

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sergeytraveler
Сергей 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Перенести дизайн сайта на Wordpress
WordPress
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству!
Все ок, сотрудничеством остался доволен
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