Правки и консультации по ИМ (opencart)

Здравствуйте. Есть интернет магазин на движке OpenCart.

Магазин только недавно свёрстан и установлен на хостинг, товарами уже наполнен.

Но остался ряд некоторых правок, которые хотелось бы внести, так же есть вопросы по некоторым функциям движка.

Ищу человека, хорошо разбирающегося в опенкарт, который мог бы и необходимые правки/настройки сделать и проконсультировать, помочь разобраться.

Жду ваших заявок. Буду рад сотрудничеству.