Правки и консультации по ИМ (opencart)

Ищу человека, знающего свое дело, для доработки сайта(интернет магазин по продаже инструментов, профессиональных, дорогих - www.alvicom.ru), т.е. изготовление баннеров, логотипов, заполнения меню, верх и низ магазина, какие то исправления, подсказки и т.д., магазин заполняют ...
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Здравствуйте. Есть интернет магазин на движке OpenCart.
Магазин только недавно свёрстан и установлен на хостинг, товарами уже наполнен.
Но остался ряд некоторых правок, которые хотелось бы внести, так же есть вопросы по некоторым функциям движка.
Ищу человека, хорошо разбирающегося в опенкарт, который мог бы и необходимые правки/настройки сделать и проконсультировать, помочь разобраться.
Жду ваших заявок. Буду рад сотрудничеству.
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