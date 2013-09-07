Заполнить поставщиков в интернет-магазине

Приветствую. Нужно выполнить 1 простое действие с каждой карточкой товара, но выполнить его примерно 2000 раз :)

Карточки товаров уже заполнены, их заполнять не нужно, нужно у каждого товара проставить поле поставщик, список поставщиков в приложенных файлах. В карточке товара есть поле "поставщик" (в админке), список поставщиков туда уже вбит, нужно просто выбрать нужного и нажать кнопку сохранить и перейти к следующему товару.Цена и сроки с вас.

Магазин на UMI CSM