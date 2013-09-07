Заполнить поставщиков в интернет-магазине

Создание сайта на OpenCart. ТЗ предоставлю исполнителю. От вас только верстка и программная часть нужна. Дизайн на стадии разработки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую. Нужно выполнить 1 простое действие с каждой карточкой товара, но выполнить его примерно 2000 раз :)
Карточки товаров уже заполнены, их заполнять не нужно, нужно у каждого товара проставить поле поставщик, список поставщиков в приложенных файлах. В карточке товара есть поле "поставщик" (в админке), список поставщиков туда уже вбит, нужно просто выбрать нужного и нажать кнопку сохранить и перейти к следующему товару.Цена и сроки с вас.
Магазин на UMI CSM
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