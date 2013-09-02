Необходимо оперативно внести доработки в интернет-магазин на Magento (предыдущий исполнитель сорвал сроки и куда-то пропал). На сайт electricyogaclothing.com надо добавить выпадающую мини корзину как на everlane.com. На данный момент, если что-то добавить в корзину, то выводится ...