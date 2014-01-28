Срочная помощь Opencart - оформление заказа

Приветствую. Нужно выполнить 1 простое действие с каждой карточкой товара, но выполнить его примерно 2000 раз :) Карточки товаров уже заполнены, их заполнять не нужно, нужно у каждого товара проставить поле поставщик, список поставщиков в приложенных ...