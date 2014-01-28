Срочная помощь Opencart - оформление заказа

Интернет-магазиныЗавершен6 заявок213 просмотров
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Всем привет!

Срочно нужна помощь.

Есть магазин http://deustoys.ru

Перестало работать стандартное оформление заказа.

Двиг, если не ошибаюсь Store 1.5.1.3

Доходит поэтапно до заполнения контактной информации и после нажатия далее, ничего не происходит.

Нужно исправить как можно быстрее и как можно дешевле.

Оплата по факту.

OpenCart
10 лет назад
dm-web
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
sdaccent
Юрий 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Проблема была выявлена и ликвидирована, спасибо.
Все отлично.
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