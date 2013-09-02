Администратор интернет-магазина

Ищу человека, знающего свое дело, для доработки сайта(интернет магазин по продаже инструментов, профессиональных, дорогих - www.alvicom.ru), т.е. изготовление баннеров, логотипов, заполнения меню, верх и низ магазина, какие то исправления, подсказки и т.д., магазин заполняют контентом, нужно продолжать улучшать, для скорого открытия, и работы.

Так же написание оригинального контента, как большие так и маленькие тексты, или контакты того, кто их пишет, и знает о чем смысл.

Для работы сейчас и дальнейшего сотрудничества. Есть еще сайты.

Желательно со знанием инструмента, чтобы было меньше вопросов, для чего нужна дрель и т.д.