l-e-x-a

Алексей l-e-x-a

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оптимизация магазина

    Требуется человек, грамотно оптимизирующий интернет магазин. www.toolgroup.ru Основное — новые тексты на тему проф. немецкого инструмента.!!! Грамотными словами, понятными всем, и роботам и людям! Написание оригинальных, продающих контентов для оптимизации магазина, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизация интернет магазина

    Нужен человек, грамотно оптимизирующий интернет магазин. www.toolgroup.ru Основное - новые тексты на тему проф. немецкого инструмента Festool, остальное далее. Анализ и выбор ключевых слов. Оптимизация сайта под требования поисковых ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение в соц.сетях

    Требуется продвижение интернет и офлайн магазина в соц.сетях. Проф. немецкий инструмент (бренд) По России. Реальные люди, профи в своем деле, не спам. Пишите, что почем или ...

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Несколько продающих рекламных текстов

    Требуется специалист !!! для написания текстов, для рассылки конечным потребителям. Одно страничное письмо, реклама. Новостное, заинтересовывающее, о том, что открылся магазин профессионального немецкого инструмента (бренд). Понятное, расчитанное для ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заполнить магазин контентом

    Требуется заполнение интернет магазина инструментов, www.toolgroup.ru TM Festool, точнее до заполнение. Большая часть заполнена, нужно проверить с сайта поставщика, www.festool.ru чего не хватает, дозаполнить, поделить по разделам - расходка, оснастка (создадим), ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижения интернет магазина

    Требуется продвижение интернет магазина электроинструментов. Покупка ссылок, тексты, индекс директ(подбор слов и само объявление), ключевые слова и т.д. Основная позиция продаж, марка Festool. Т.е. festool 50%, Шнайдер 20%, и остальные позиции ...

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Администратор интернет-магазина

    Ищу человека, знающего свое дело, для доработки сайта(интернет магазин по продаже инструментов, профессиональных, дорогих - www.alvicom.ru), т.е. изготовление баннеров, логотипов, заполнения меню, верх и низ магазина, какие то исправления, подсказки и т.д., магазин заполняют ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн визитки

    $10

    Хочу хорошую, модную, фирменную визитку, двух стороннюю. Ищу того, кто её нарисует, подготовит для сдачи в полиграфию. + нужен дизайн логотипа, как для сайта www.alvicom.ru (слева, сверху )так и для этой визитки. ...

    Верстка полиграфии14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполнение магазина

    $50

    Заполнять интернет магазин Требуется заполнить интернет- магазин инструментов, ручной, электро и т.д. Пока 3000 позиций. Вся информация,фото,описания, на сайтах поставщиков. Магазин на open cart. Картинки, характеристики, ...

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Привести сайты в порядок, заполнить

    $100

    Ищем человека для работы на сайтах, имеется несколько (заброшенных) сайтов, интернет-магазинов, нужно заполнить контентом, проверить чего не хватает, написать продающие тексты, продвижение, реклама в интернете и т.д. все, что нужно для нормальной работы интернет магазинов. ...

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполнение интернет-магазина

    Нужно заполнить магазин с нуля, т.е. пока совсем пустой, заполнять по теме, по разделам,раскидать по главной странице вообщем как положено. Система opencart. Название, описание, характеристики, цена. Добавить в рекомендуем посмотреть. Вся информация ...

    Opencart
    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин под ключ

    $1000

    Интернет магазин с функциями всех платежных систем, динамические галереи, регистрация, система скидок, внутренние страницы, ярко выраженные спецпредложения, обратный звонок, и т.д. простота в заполнении и дальнейшем ведении магазина, подробности напишу в личку. Спасибо!

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $250

    Необходимо разработать дизайн сайта на подобии интернет-магазина алиэкспресс. Нужен простой, продающий дизайн интернет-магазина, дизайн по юзабилити. Все подробности, напишу в личке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн в 3D

    $250

    Нужен дизайн главной и последующих страниц для интернет магазина, на подобии здания дома в разрезе, с ссылками на товары.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин

    Нужен человек, юзабилити для создания интернет магазина , на подобии «доставка. Ру, ебей.сом, ентер.ру», фон европейский, желательно немецкий стиль,(простой, стильный, качественный), отдельный отдел – услуги (качественные, профессиональные), отдельно: секонд хенд- обмен(купи-продай, доска ...

    Тестирование сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделка, продвижение сайта

    Ищу профи в своем деле, чтобы переделать сайт(интернет магазин www.toolgroup.ru) вообще, на понятный, продаваемый, с полезными функциями, текстами, картинками, кредитами, соц. сетями и т.д. 5-7 марок европейского инструмента. Так же нужно продвижение ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Markusian
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
11 лет назад
Заполнение магазина
HTML
Отличный заказчик, четкое постановка задачи, оплата в срок.
Александр, очень грамотно заполняет сайт, позиций много, с разных понятных и непонятных сайтов, но пока все идут очень хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
23 отзыва
$600
10 баллов
11 лет назад
Интернет магазин под ключ
+
Спасибо. Магазин сделали по всем стандартам. Получилось все лучше, чем хотели. Со всеми соц.сетями, платежами и т.д. вообщем по современному. Советую, обращайтесь.
Ответный отзыв
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
23 отзыва
$200
10 баллов
12 лет назад
Нужен дизайн сайта
Хороший заказчик! Рекомендую! Оплату получил сразу! Четкое задание
Даниил, молодец. Дизайн, то, что я хотел, сделал быстро, лучше, чем ожидал. Красиво отрисованно, вообщем рекомендую. Не дорого, качественно, быстро. Спасибо!
Ответный отзыв