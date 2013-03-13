Требуется настроить яндекс маркет, товары электроинструмент.
- Управление проектами2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется человек, грамотно оптимизирующий интернет магазин. www.toolgroup.ru Основное — новые тексты на тему проф. немецкого инструмента.!!! Грамотными словами, понятными всем, и роботам и людям! Написание оригинальных, продающих контентов для оптимизации магазина, ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен человек, грамотно оптимизирующий интернет магазин. www.toolgroup.ru Основное - новые тексты на тему проф. немецкого инструмента Festool, остальное далее. Анализ и выбор ключевых слов. Оптимизация сайта под требования поисковых ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется продвижение интернет и офлайн магазина в соц.сетях. Проф. немецкий инструмент (бренд) По России. Реальные люди, профи в своем деле, не спам. Пишите, что почем или ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист !!! для написания текстов, для рассылки конечным потребителям. Одно страничное письмо, реклама. Новостное, заинтересовывающее, о том, что открылся магазин профессионального немецкого инструмента (бренд). Понятное, расчитанное для ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется заполнение интернет магазина инструментов, www.toolgroup.ru TM Festool, точнее до заполнение. Большая часть заполнена, нужно проверить с сайта поставщика, www.festool.ru чего не хватает, дозаполнить, поделить по разделам - расходка, оснастка (создадим), ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется продвижение интернет магазина электроинструментов. Покупка ссылок, тексты, индекс директ(подбор слов и само объявление), ключевые слова и т.д. Основная позиция продаж, марка Festool. Т.е. festool 50%, Шнайдер 20%, и остальные позиции ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт12 лет назад
Ищу человека, знающего свое дело, для доработки сайта(интернет магазин по продаже инструментов, профессиональных, дорогих - www.alvicom.ru), т.е. изготовление баннеров, логотипов, заполнения меню, верх и низ магазина, какие то исправления, подсказки и т.д., магазин заполняют ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Хочу хорошую, модную, фирменную визитку, двух стороннюю. Ищу того, кто её нарисует, подготовит для сдачи в полиграфию. + нужен дизайн логотипа, как для сайта www.alvicom.ru (слева, сверху )так и для этой визитки. ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Заполнять интернет магазин Требуется заполнить интернет- магазин инструментов, ручной, электро и т.д. Пока 3000 позиций. Вся информация,фото,описания, на сайтах поставщиков. Магазин на open cart. Картинки, характеристики, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Ищем человека для работы на сайтах, имеется несколько (заброшенных) сайтов, интернет-магазинов, нужно заполнить контентом, проверить чего не хватает, написать продающие тексты, продвижение, реклама в интернете и т.д. все, что нужно для нормальной работы интернет магазинов. ...Служба поддержки12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно заполнить магазин с нуля, т.е. пока совсем пустой, заполнять по теме, по разделам,раскидать по главной странице вообщем как положено. Система opencart. Название, описание, характеристики, цена. Добавить в рекомендуем посмотреть. Вся информация ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Интернет магазин с функциями всех платежных систем, динамические галереи, регистрация, система скидок, внутренние страницы, ярко выраженные спецпредложения, обратный звонок, и т.д. простота в заполнении и дальнейшем ведении магазина, подробности напишу в личку. Спасибо!Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Необходимо разработать дизайн сайта на подобии интернет-магазина алиэкспресс. Нужен простой, продающий дизайн интернет-магазина, дизайн по юзабилити. Все подробности, напишу в личке.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Нужен дизайн главной и последующих страниц для интернет магазина, на подобии здания дома в разрезе, с ссылками на товары.3D-графика7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек, юзабилити для создания интернет магазина , на подобии «доставка. Ру, ебей.сом, ентер.ру», фон европейский, желательно немецкий стиль,(простой, стильный, качественный), отдельный отдел – услуги (качественные, профессиональные), отдельно: секонд хенд- обмен(купи-продай, доска ...Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу профи в своем деле, чтобы переделать сайт(интернет магазин www.toolgroup.ru) вообще, на понятный, продаваемый, с полезными функциями, текстами, картинками, кредитами, соц. сетями и т.д. 5-7 марок европейского инструмента. Так же нужно продвижение ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад