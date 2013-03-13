Хочу хорошую, модную, фирменную визитку, двух стороннюю. Ищу того, кто её нарисует, подготовит для сдачи в полиграфию. + нужен дизайн логотипа, как для сайта www.alvicom.ru (слева, сверху )так и для этой визитки. ...