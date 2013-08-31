Дизайн интернет-магазина

Нужен дизайн простого интернет-магазина (прорисовать нужно главную и форму заказа). ТЗ с эскизами прилагается, все моменты обсуждаются
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать редизайн сайта. Будут предложены варианты дизайнов которые нравятся. Будут предоставлены бренд-бук и палитра цветов.
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