Дизайн интерфейса сайта по страхованию

$500
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок233 просмотра
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Основной из задач портала есть удобная, простая и качественная подача материалов. Использование сайта должно быть максимально простым и удобным. Именно поэтому в названии проекта написано о ДИЗАЙНЕ ИНТЕРФЕЙСА, а не "дизайн сайта". Будет лучше если "дизайна" вообще не будет, только информативная графика которая нацелена на достижение результата.

Проект объемный и не "стандартный". Работа поэтапная. Оплата после каждого этапа.

От дизайнера нужно: креативность, опыт работы с проектированием сложных интерфейсов, оптимизация/создание юзабильных сайтов.

Этап 1

* Создание концепции дизайна портала

* Создание главной страницы (все блоки, со всех этапов)

* Дизайн внутренних страниц Этапа 1 (Есть в ТЗ)

Этап 2

* Исправление, доработка, изменения Этапа 1

* Дизайн внутренних страниц Этапа 2 (Есть в ТЗ)

Этап 3

* Исправление, доработка, изменения Этапа 2

* Дизайн внутренних страниц Этапа 3 (Пока в ТЗ не описаны)

ТЗ для дизайнера будет выслано на почту, по Вашему запросу.

Сайт будет запускатся в продакшн поэтапно.

П.С. В аттачменте к проекту есть примерые вайрфреймы, логотип, и цветовые решения для проекта. Если дизайнер считает что можно сделать лучше, креативнее - смело предлагаем, всё обсуждается.

Сделайте Этот проект объектом Своей гордости.

10 лет назад
strahivka
Геннадий 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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