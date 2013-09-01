Здравствуйте! Нужен постинг в соцсетях и форумах. Работа каждый день, надеюсь на долговременное сотрудничество. Смогу предоставить площадки для постинга. Оплату могу ежедневно проводить. Как вам удобно. Ссылки можно ставить на какие-то определенные статьи в блоге. Ссылку можно постить на различных ...
Детализация технического задания на сложный портал
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработать предварительное Техническое Задание на выполнение первой стадии сложного портала до полного, содержащего спецификации и детали, необходимые выполнения и программирования.
Предварительное техническое задание проработано уже достаточно подробно (~80 стр), со схемами необходимой структуры, диаграммами) и описывает все стороны проекта.
Назначение портала: загрузка программного обеспечения, материалов обучения, представленных в виде подписных услуг, работа в многоязычной среде.
Структура разделов:
- информационный раздел портала – описания приложений, условия использования и пр.,
- подписка на сервисы, динамические страницы услуг – программы, приложения, курсы обучения, загрузка ПО и др.
- личный кабинет пользователя, профиль, оплата, интеграция с соц.сетями и платежными провайдерами, подготовка публикаций в сообществе, объявлений, сервисов,
- управление порталом CMS (на основе одной из платформ)
- Сообщество (на основе одной из платформ FOS)
- серверная часть – базы данных, CMS, mailer, WIKI и пр.
Работа предлагается только тем специалистам, которые имеют реальный опыт проектирования и выполнения не менее 5-х сложных веб. проектов, имеющих перечисленные структурные компоненты, и могут его подтвердить ссылками, рекомендациями и в ходе собеседования.
На выбор исполнителя влияет его мотивация.
Результат работы: подробные технические спецификации и решения, интегрированные в документ, который может быть использован для начала разработки.
Желателен практический опыт работы с хотя бы одной из следующих CMS: eZ Publish 5, ModX, Mezzanine.
При успешном результате сотрудничество может продолжено в разных формах участия, разработке следующих стадий портала, оценке результатов разработок и др.
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