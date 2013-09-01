Детализация технического задания на сложный портал

Доработать предварительное Техническое Задание на выполнение первой стадии сложного портала до полного, содержащего спецификации и детали, необходимые выполнения и программирования.

Предварительное техническое задание проработано уже достаточно подробно (~80 стр), со схемами необходимой структуры, диаграммами) и описывает все стороны проекта.

Назначение портала: загрузка программного обеспечения, материалов обучения, представленных в виде подписных услуг, работа в многоязычной среде.

Структура разделов:

- информационный раздел портала – описания приложений, условия использования и пр.,

- подписка на сервисы, динамические страницы услуг – программы, приложения, курсы обучения, загрузка ПО и др.

- личный кабинет пользователя, профиль, оплата, интеграция с соц.сетями и платежными провайдерами, подготовка публикаций в сообществе, объявлений, сервисов,

- управление порталом CMS (на основе одной из платформ)

- Сообщество (на основе одной из платформ FOS)

- серверная часть – базы данных, CMS, mailer, WIKI и пр.

Работа предлагается только тем специалистам, которые имеют реальный опыт проектирования и выполнения не менее 5-х сложных веб. проектов, имеющих перечисленные структурные компоненты, и могут его подтвердить ссылками, рекомендациями и в ходе собеседования.

На выбор исполнителя влияет его мотивация.

Результат работы: подробные технические спецификации и решения, интегрированные в документ, который может быть использован для начала разработки.

Желателен практический опыт работы с хотя бы одной из следующих CMS: eZ Publish 5, ModX, Mezzanine.

При успешном результате сотрудничество может продолжено в разных формах участия, разработке следующих стадий портала, оценке результатов разработок и др.