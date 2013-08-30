Наполнение магазина товаром

Нужно заполнять товары в интернет магазине на virtuemart

Сайт www.akvadom.com.ua

- каталог товаров для заполнения предоставляется в экселевском файле

- картинки товаров должны быть хорошего качества и большого размера (их много в сети на сайтах конкурентов, поэтому их нужно искать через поисковики, по названию товара)

- картинку нужно обработать в photoshop и вставить ее в заранее приготовленную рамку(рамка предоставляется в формате photoshop)

- вместо спецификации, которая сейчас публекуется для каждого товара, нужно делать короткое описание, которое нужно брать на сайтах конкурентов и в екселевском каталоге (каталог предоставляется)

- так же с экселевского каталога нужно будет брать цену и размеры (если размеры в каталоге не указаны, их нужно брать с сайтов конкурентов)

Оплата договорная.